Elicottero precipita sull’uscita dell’autostrada a Fino Mornasco | due feriti | FOTO

Advertising

SkyTG24 : Un elicottero precipita sulla A9 allo svincolo di Fino Mornasco: due feriti non gravi - gabryrossi4 : RT @localteamtv: Elicottero precipita su A9: Fino Mornasco, le prime immagini #A9 #Elicottero #localteam - franconemarisa : Elicottero caduto a Fino Mornasco (Como) all’ingresso dell’autostrada A9: due feriti nell’incidente - PaoloX68 : RT @localteamtv: Elicottero precipita su A9: Fino Mornasco, le prime immagini #A9 #Elicottero #localteam - Giorno_Como : Fino Mornasco, elicottero precipita sullo svincolo autostradale -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero precipita

Mentre una squadra si avvicinava, l'di Trento, prima impegnato in un'altra missione come le altre eliambulanze, si è liberato e ha raggiunto l'infortunato. Dopo essere stato recuperato, l'...L'uomo era incosciente quando i soccorritori lo hanno raggiunto e, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito con l'in codice rosso all'ospedale San Martino dove è morto ...L'elicottero, probabilmente decollato a non molta distanza dal luogo dell'incidente, è caduto proprio sulla sede stradale. Nell'impatto non sono fortunatamente rimasti coinvolti automezzi in transito ...Un elicottero cade sullo svincolo dell'A9 dei laghi all'uscita di Fino Mornasco, in provincia di Como: due feriti ...