Elicottero precipita e si schianta sullo svincolo dell’autostrada A9 | tragedia sfiorata

Advertising

SkyTG24 : Un elicottero precipita sulla A9 allo svincolo di Fino Mornasco: due feriti non gravi - lucafaccio : RT @localteamtv: Elicottero precipita su A9: Fino Mornasco, le prime immagini #A9 #Elicottero #localteam - TuttoQuaNews : RT @La_Prealpina: Elicottero precipita sull’A9: due feriti - lpacchin : NEWS #ticino Fino Mornasco, precipita elicottero - FattiNews : Precipita elicottero sull'autostrada A9 nei pressi di Como -

Ultime Notizie dalla rete : Elicottero precipita

L', probabilmente decollato a non molta distanza dal luogo dell'incidente, è caduto proprio sulla sede stradale. Nell'impatto non sono fortunatamente rimasti coinvolti automezzi in transito ...precipitato oggi nell'incidente di Fino Mornasco Nel primo pomeriggio di oggi unè precipitato sull'autostrada A9 a Fino Mornasco, località della provincia di Como. L'...Un elicottero è precipitato questo pomeriggio sulla rampa d'accesso all'autostrada A9 dei laghi all'uscita di Fino Mornasco (Como). A bordo c'erano due persone, un uomo di 78 anni e una donna di 30, ...Sono fortunatamente feriti non in modo grave i due occupanti l’elicottero che, nel pomeriggio di domenica 27 febbraio, si è schiantato al suolo sullo svincolo di Fino Mornasco dell’autostrada A9. Un ...