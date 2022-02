Eleonora Giorgi la morte del fidanzato, la droga: “La mia famiglia non c’era” (Di domenica 27 febbraio 2022) Goia e dolori nella vita di Eleonora Giorgi, come nella vita di tutti. A Verissimo l’attrice che è appena diventata nonna e che sta per festeggiare i 50 anni del suo primo film ricorda la morte del suo secondo fidanzato. La Giorgi ricorda l’abisso in cui cadde, la droga, l’eroina. A Silvia Toffanin racconta che lei aveva una moto e che l’aveva prestata al suo ragazzo, Alessandro. Quel giorno lui gliela stava riportando, ebbe un incidente e morì. “Non mi sono sentita in colpa ma mi sono sentita sola, era il mio secondo ragazzo. Era un po’ il mio complice”. Era un attore giovanissimo come lei, aveva davanti una carriera straordinaria. Profumo di donna era il film che lo stava portando al successo ma la sua vita si è spezzata. Eleonora Giorgi si chiede ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022) Goia e dolori nella vita di, come nella vita di tutti. A Verissimo l’attrice che è appena diventata nonna e che sta per festeggiare i 50 anni del suo primo film ricorda ladel suo secondo. Laricorda l’abisso in cui cadde, la, l’eroina. A Silvia Toffanin racconta che lei aveva una moto e che l’aveva prestata al suo ragazzo, Alessandro. Quel giorno lui gliela stava riportando, ebbe un incidente e morì. “Non mi sono sentita in colpa ma mi sono sentita sola, era il mio secondo ragazzo. Era un po’ il mio complice”. Era un attore giovanissimo come lei, aveva davanti una carriera straordinaria. Profumo di donna era il film che lo stava portando al successo ma la sua vita si è spezzata.si chiede ...

Advertising

pioggia_sereno : @MediasetPlay La felicità della nascita di Gabriele, raccontata dai genitori e dalla nonna Eleonora Giorgi, è stata… - occhibluuu83 : Eleonora Giorgi dovrebbe essere da esempio per molte e molte suocere #Verissimo - DonnaGlamour : Chi è Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi e fratello di Paolo Ciavarro - federicapaparo : Non ho seguito la storia di Clizia e Paolo ma la cosa che mi ha sempre colpito è l’assoluta felicità di Eleonora Gi… - TeleConsiglio : E allora, vi è piaciuto Robert Pattinson ieri? Ed è già ora del #Verissimo della domenica e Silvia Toffanin non ha… -