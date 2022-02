Elena, russa in Italia da una vita: “Il mio popolo ha accolto 600mila profughi ucraini” (Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. “Fermati. Mi gira la testa solo ad ascoltare le tue parole”. Inizia così lo sfogo rivolto a Putin di Elena, russa trapianta a Bergamo da moltissimi anni, residente in città, sposata con un bergamasco e mamma di un bambino. Non si dà pace per quello che sta accadendo in Ucraina e, soprattutto, per quello che il governo del suo Paese ha deciso di fare. Non ci sta e, se da un lato non trova le parole per giustificare quello che sente e vede, dall’altro ci tiene anche a sottolineare quello che i suoi connazionali stanno facendo per i tanti, tantissimi profughi che stanno scappando dalla guerra. “Io sono contro la guerra – racconta Elena-, sempre e comunque. Non riesco a capacitarmi di quello che sta succedendo. Sono basita. Non ci voglio credere. Se penso che solo un mese fa ero in Russia, mi sento male”. Partita ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. “Fermati. Mi gira la testa solo ad ascoltare le tue parole”. Inizia così lo sfogo rivolto a Putin ditrapianta a Bergamo da moltissimi anni, residente in città, sposata con un bergamasco e mamma di un bambino. Non si dà pace per quello che sta accadendo in Ucraina e, soprattutto, per quello che il governo del suo Paese ha deciso di fare. Non ci sta e, se da un lato non trova le parole per giustificare quello che sente e vede, dall’altro ci tiene anche a sottolineare quello che i suoi connazionali stanno facendo per i tanti, tantissimiche stanno scappando dalla guerra. “Io sono contro la guerra – racconta-, sempre e comunque. Non riesco a capacitarmi di quello che sta succedendo. Sono basita. Non ci voglio credere. Se penso che solo un mese fa ero in Russia, mi sento male”. Partita ...

