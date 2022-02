Elden Ring | come usare le Ceneri

Leggi su tuttotek

(Di domenica 27 febbraio 2022) In questa nostra guida vi forniremo una serie di pratici consigli sual meglio leDi Guerra nel nuovissimoSe in questi giorni avete deciso di cominciare la vostra personale esplorazione dell’Interregno, noi siamo qui per darvi una mano. Il nuovissimo ed atteso titolo di From Software ha finalmente fatto il proprio debutto su console e PC, con il suo carico di nuove meccaniche con le quali i giocatori dovranno imparare ad avere a che fare, se vorranno portare a casa la pelle mentre esplorano l’oscuro mondo di gioco. Ecco quindi alcuni consigli sual meglio ledi Guerra in. Fuoco al fuoco… Se siete alle prime armi con i Soulslike potreste ritrovarvi spiazzati ...