Editori online e Google, AMP è in declino? (Di domenica 27 febbraio 2022) Partiamo rinfrescando la definizione di AMP di Google: si tratta di un programma che è stato creato per fare da concorrente agli Instant Article di Facebook e Apple News. AMP è un framework HTML open source ottimizzato per la navigazione web mobile il cui scopo è quello di aiutare le pagine web a caricarsi più velocemente da dispositivo mobile. Sono molti gli Editori online – tra cui quelli di Bustle e The Verge – che hanno deciso di abbandonare l’iniziative mobile web di Google perché a favore di alternative che dovrebbero generare un maggiore traffico e, di conseguenza, più entrate pubblicitarie. LEGGI ANCHE >>> Cosa stanno facendo Meta e Twitter per proteggere i dati dei cittadini ucraini Cosa succede agli Editori che escono dall’AMP di Google? La prima, immediata ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 27 febbraio 2022) Partiamo rinfrescando la definizione di AMP di: si tratta di un programma che è stato creato per fare da concorrente agli Instant Article di Facebook e Apple News. AMP è un framework HTML open source ottimizzato per la navigazione web mobile il cui scopo è quello di aiutare le pagine web a caricarsi più velocemente da dispositivo mobile. Sono molti gli– tra cui quelli di Bustle e The Verge – che hanno deciso di abbandonare l’iniziative mobile web diperché a favore di alternative che dovrebbero generare un maggiore traffico e, di conseguenza, più entrate pubblicitarie. LEGGI ANCHE >>> Cosa stanno facendo Meta e Twitter per proteggere i dati dei cittadini ucraini Cosa succede agliche escono dall’AMP di? La prima, immediata ...

Advertising

giornalettismo : Il panorama dell'#AMP di #Google è in fermento e molti grandi editori stanno rinunciando alla tecnologia affermando… - scuroscuroscuro : RT @Ventura_Stefano: La maggior parte delle grandi testate giornalistiche italiane non cresce online, al contrario perde audience. Dati imp… - Ventura_Stefano : La maggior parte delle grandi testate giornalistiche italiane non cresce online, al contrario perde audience. Dati… - EosComunica : RT @gdl_AIE: Pearson Italia presenta un'indagine sulla parità di genere basata su un campione di oltre 3.500 insegnanti dal titolo #Generaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Editori online Dal Volturno a Gaeta, controstoria di un esercito che scrisse pagine di gloria Editori, con introduzione di Gennaro De Crescenzo . Il libro è stato presentato nell'ambito della rassegna " Quisilegge ", organizzata dal Comune di Castellammare di Stabia al Palazzo Reale di ...

L'Armata Napoletana a "QuisiLegge" Editori di Angelo Mangone. In quella sede e dopo l'introduzione di Gennero De Crescenzo al libro, Nicla Cesaro della "Fondazione il Giglio" intervisterà lo stesso professore De Crescenzo, ...

Google, editori online Usa abbandonano le Amp Italia Oggi Google, editori online Usa abbandonano le Amp Alcuni editori online hanno deciso di abbandonare il programma Amp di Google, una funzione progettata per caricare più velocemente le pagine web sui dispositivi mobili e ottimizzare ...

Se le pagine AMP cessano di essere un dogma Alcuni grandi editori USA stanno iniziando ad abbandonare le pagine AMP, vero e proprio standard comune per servire pagine leggere e veloci su mobile.

, con introduzione di Gennaro De Crescenzo . Il libro è stato presentato nell'ambito della rassegna " Quisilegge ", organizzata dal Comune di Castellammare di Stabia al Palazzo Reale di ...di Angelo Mangone. In quella sede e dopo l'introduzione di Gennero De Crescenzo al libro, Nicla Cesaro della "Fondazione il Giglio" intervisterà lo stesso professore De Crescenzo, ...Alcuni editori online hanno deciso di abbandonare il programma Amp di Google, una funzione progettata per caricare più velocemente le pagine web sui dispositivi mobili e ottimizzare ...Alcuni grandi editori USA stanno iniziando ad abbandonare le pagine AMP, vero e proprio standard comune per servire pagine leggere e veloci su mobile.