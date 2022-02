Ecco perché le sanzioni alla Russia saranno un flop (Di domenica 27 febbraio 2022) Si chiamano sanzioni ma si potrebbero chiamare “rappresaglia”. Colpire un Paese a livello economico e commerciale, sebbene non sia un atto di guerra, è paragonabile a una breve campagna di bombardamenti sui suoi centri industriali: se ben mirata e capillare, può metterlo in ginocchio. La guerra che i Paesi occidentali vogliono combattere contro la Russia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 febbraio 2022) Si chiamanoma si potrebbero chiamare “rappresaglia”. Colpire un Paese a livello economico e commerciale, sebbene non sia un atto di guerra, è paragonabile a una breve campagna di bombardamenti sui suoi centri industriali: se ben mirata e capillare, può metterlo in ginocchio. La guerra che i Paesi occidentali vogliono combattere contro laInsideOver.

