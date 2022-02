“Ecco chi vince”. GF Vip, Sonia Bruganelli se lo lascia sfuggire: la bomba già rimbalza ovunque (Di domenica 27 febbraio 2022) Quella di questa stagione sarà l’unica presenza di Sonia Bruganelli al GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis lo ha detto a chiare lettere nel corso di una recente intervista. “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity”. “Parlo di libri e poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole, anche il buon Bonolis farà un nuovo programma”. Sempre durante l’intervista Sonia si è lasciata andare ad altre considerazioni su alcuni protagonisti del GF Vip sparando il nome dell’edizione numero 6 dello show, una di quelle che sarà ricordata come tra le più ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Quella di questa stagione sarà l’unica presenza dial GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis lo ha detto a chiare lettere nel corso di una recente intervista. “Non ci sarò, sarò sempre grata a Signorini per avermi scelto ma se cerco di parlare di argomenti come libri e altre cose non gliene frega a nessuno. Ormai tutti mi chiedono di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che possa parlare di altro. Il mio progetto futuro forse riuscirò a realizzarlo con Infinity”. “Parlo di libri e poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole, anche il buon Bonolis farà un nuovo programma”. Sempre durante l’intervistasi èta andare ad altre considerazioni su alcuni protagonisti del GF Vip sparando il nome dell’edizione numero 6 dello show, una di quelle che sarà ricordata come tra le più ...

