“È successo dopo la puntata”. C’è posta per te, Sebastiano e Annalisa: lei chiude la busta, ma non è finita qua (Di domenica 27 febbraio 2022) Una delle storie che ha più fatto discutere, durante l’ultima puntata di C’è posta per te, è stata quella Sebastiano e Annalisa. I due erano a un passo dal matrimonio, poi il patatrac. La sua compagna, di 12 anni più giovane, ha deciso di lasciarlo dopo 3 anni insieme e i preparativi già avviati. Il motivo della discordia? Le malelingue del paese e della famiglia che non vedevano di buon occhi la giovane. Entrambi infatti sono originari e vivono a Melilli in provincia di Siracusa in Sicilia. La cosa buffa è che, a C’è posta per te, per una volta non c’erano né tradimenti né brutti gesti (da parte di nessuna delle due parti). Annalisa infatti ha deciso di troncare la loro relazione prima delle nozze perché era stufa dell’atteggiamento non solo della famiglia nei suoi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Una delle storie che ha più fatto discutere, durante l’ultimadi C’èper te, è stata quella. I due erano a un passo dal matrimonio, poi il patatrac. La sua compagna, di 12 anni più giovane, ha deciso di lasciarlo3 anni insieme e i preparativi già avviati. Il motivo della discordia? Le malelingue del paese e della famiglia che non vedevano di buon occhi la giovane. Entrambi infatti sono originari e vivono a Melilli in provincia di Siracusa in Sicilia. La cosa buffa è che, a C’èper te, per una volta non c’erano né tradimenti né brutti gesti (da parte di nessuna delle due parti).infatti ha deciso di troncare la loro relazione prima delle nozze perché era stufa dell’atteggiamento non solo della famiglia nei suoi ...

Advertising

fanpage : Lo sfogo della zia di Soleil nei confronti di Alex e Delia dopo quanto successo durante la festa di Sabato sera.… - martincella : @enrico_fallica @KremlinRussia_E essere pericoloso per Vlady, come lo è stato per lo zar e la sua famiglia. La sto… - nolitetebast : Non so cosa sia successo tra quando Jess era incazzata nera nell’antibagno dove voleva andare a parlare a Baru per… - Titich119 : Se dopo tutto ciò che è successo ora ancora non ritenete che una sollevazione anti-vassallaggio russo fosse lecita… - JackMariner : Dicono che dopo i 30 il metabolismo rallenti e si faccia fatica a smaltire determinati quantitativi calorici.… -