E? nata la piattaforma “Lavoro per tutti”: l’obiettivo e? avvicinare lavoratori e imprese (Di domenica 27 febbraio 2022) Facilitare l’incontro tra le aspettative delle persone nella ricerca di un Lavoro e le necessita? delle imprese E? online il nuovo servizio gratuito creato e offerto dall’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi e dall’ente bilaterale bresciano del turismo per i lavoratori e le aziende iscritte agli enti costituiti da Confcommercio Brescia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil e Federalberghi Brescia. “Attraverso pochi clic – hanno sottolineato il presidente dell’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi Giuseppe Leone e il vicepresidente dell’Ente bilaterale bresciano del turismo Roberto Maestrelli – e? possibile per i lavoratori inserire il proprio profilo in quella che e? una vera e propria bacheca online, oltre che candidarsi direttamente alle offerte di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 27 febbraio 2022) Facilitare l’incontro tra le aspettative delle persone nella ricerca di une le necessita? delleE? online il nuovo servizio gratuito creato e offerto dall’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi e dall’ente bilaterale bresciano del turismo per ie le aziende iscritte agli enti costituiti da Confcommercio Brescia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil e Federalberghi Brescia. “Attraverso pochi clic – hanno sottolineato il presidente dell’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi Giuseppe Leone e il vicepresidente dell’Ente bilaterale bresciano del turismo Roberto Maestrelli – e? possibile per iinserire il proprio profilo in quella che e? una vera e propria bacheca online, oltre che candidarsi direttamente alle offerte di ...

Advertising

zazoomblog : E? nata la piattaforma “Lavoro per tutti”: l’obiettivo e? avvicinare lavoratori e imprese - #piattaforma #“Lavoro… - UILTuCSLomb : RT @uiltucs: #DalTuoTerritorio Gli enti bilaterali del terziario e del turismo bresciano hanno messo online 'Lavoro per tutti', servizio di… - uiltucs : #DalTuoTerritorio Gli enti bilaterali del terziario e del turismo bresciano hanno messo online 'Lavoro per tutti',… - HeadApp : RT @ComputerworldIT: Arriva #Eye4care la piattaforma per la #digitalhealth che connette in tempo reale operatori in corsia e operatori da r… - fvadicamo : RT @ComputerworldIT: Arriva #Eye4care la piattaforma per la #digitalhealth che connette in tempo reale operatori in corsia e operatori da r… -

Ultime Notizie dalla rete : nata piattaforma I veri legami della regina Charlotte di Bridgerton con la famiglia reale britannica Nata e cresciuta più vicina agli ambienti dell'alta società che a quelli della working class , ...la stessa autostima e la stessa arguzia del personaggio che interpreta e che tornerà sulla piattaforma ...

B(u)y Design, l'artigianato di alta gamma incontra online i buyers " L'idea di una piattaforma di promozione e B2B " prosegue - è nata per rispondere alle esigenze dettate dalla pandemia, ma sono convinto che sarà anche un elemento di slancio e innovazione per un ...

Le imprese non trovano il personale Nasce la piattaforma “Lavoro per tutti“ IL GIORNO La vita bugiarda degli adulti Dopo il grande successo de L'amica geniale, giunta alla terza stagione e dello straordinario film, The Lost Daughter, debuttato sulla piattaforma di streaming dopo essere stato presentato alla Mostra ...

Jeep B-Suv elettrica: foto, uscita e anticipazioni - Quattroruote.it Presentando il piano industriale per il 2030, Stellantis ha svelato le prime immagini della B-Suv elettrica della Jeep. Nuovi sono anche il design del montante C e i gruppi ottici posteriori, racchius ...

e cresciuta più vicina agli ambienti dell'alta società che a quelli della working class , ...la stessa autostima e la stessa arguzia del personaggio che interpreta e che tornerà sulla..." L'idea di unadi promozione e B2B " prosegue - èper rispondere alle esigenze dettate dalla pandemia, ma sono convinto che sarà anche un elemento di slancio e innovazione per un ...Dopo il grande successo de L'amica geniale, giunta alla terza stagione e dello straordinario film, The Lost Daughter, debuttato sulla piattaforma di streaming dopo essere stato presentato alla Mostra ...Presentando il piano industriale per il 2030, Stellantis ha svelato le prime immagini della B-Suv elettrica della Jeep. Nuovi sono anche il design del montante C e i gruppi ottici posteriori, racchius ...