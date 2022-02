Domenica IN ospiti e anticipazioni del 27 febbraio: ultime notizie sulla Guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Una nuova puntata di Domenica IN andrà in onda oggi, 27 febbraio 2022, e anche se l’obiettivo di un programma come quello di Mara Venier è intrattenere e divertire, non si può fare a meno di essere legati all’attualità, a quello che sta succedendo in Europa in questo drammatico momento storico. Per questo motivo, come rivelano le anticipazioni, nella puntata di Domenica IN di oggi, in apertura, ci sarà uno spazio informativo sugli sviluppi della Guerra in Ucraina. Insieme a Mara Venier ci saranno il giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. Dopo questo spazio, ci sarà un momento per emozionarsi e divertirsi. Tanta musica sulla scia dello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 febbraio 2022) Una nuova puntata diIN andrà in onda oggi, 272022, e anche se l’obiettivo di un programma come quello di Mara Venier è intrattenere e divertire, non si può fare a meno di essere legati all’attualità, a quello che sta succedendo in Europa in questo drammatico momento storico. Per questo motivo, come rivelano le, nella puntata diIN di oggi, in apertura, ci sarà uno spazio informativo sugli sviluppi dellain Ucraina. Insieme a Mara Venier ci saranno il giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. Dopo questo spazio, ci sarà un momento per emozionarsi e divertirsi. Tanta musicascia dello ...

Advertising

chetempochefa : La guerra in Ucraina sarà al centro della puntata di #CTCF con @fabfazio, ne parleremo insieme a importanti ospiti,… - 361_magazine : In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 27 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in on… - ParliamoDiNews : Domenica In, domenica 27 febbraio 2022: anticipazioni, ospiti #DomenicaIn #MaraVenier - tvblogit : Domenica In: anticipazioni puntata 27 febbraio 2022, ospiti e tutte le informazioni - nadia_corcione : RT @chetempochefa: Questa domenica la puntata di #CTCF con @fabfazio sarà dedicata in gran parte alla guerra in #Ucraina, con l’intervento… -