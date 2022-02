‘Domenica In’, ecco gli ospiti di Mara Venier di oggi (27 febbraio) (Di domenica 27 febbraio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 27 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventiquattresima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni; con lei Giovanna Botteri corrispondente Rai da Parigi e Alberto Matano. Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede in studio diversi protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2022’ targato Amadeus. Achille Lauro grande protagonista della musica e spettacolo italiano racconterà le tappe più importanti della sua carriera per poi esibirsi con il brano ‘Domenica’ e presentare il nuovo singolo ‘Stripper’ con il ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 febbraio 2022) In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 27, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventiquattresima puntata diIn’ condotta da. Tanti gliin studio e in collegamento La puntata aprirà con uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni; con lei Giovanna Botteri corrispondente Rai da Parigi e Alberto Matano. Prosegue lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che vede in studio diversi protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2022’ targato Amadeus. Achille Lauro grande protagonista della musica e spettacolo italiano racconterà le tappe più importanti della sua carriera per poi esibirsi con il brano’ e presentare il nuovo singolo ‘Stripper’ con il ...

