Domenica di guerra a Kiev. Ma Zelensky accetta di incontrare i russi senza pre-condizioni (Di domenica 27 febbraio 2022) La giornata è iniziata com'era finita quella di ieri, con il suono delle sirene antiaeree. I bombardamenti non sono cessati per tutta la notte ma il temuto sfondamento da parte russa non è avvenuto. I combattimenti, sia a Kiev, sia nel resto delle città ucraine sono continuati e sembra che anche questo quarto giorno del conflitto si concluderà con un nulla di fatto per le truppe di Mosca. Nel primo pomeriggio le agenzie di tutto il mondo hanno diffuso la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

