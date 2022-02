Domani colloqui Kiev-Mosca e intanto Putin allerta il sistema nucleare

(Di domenica 27 febbraio 2022) La presidenza ucraina conferma i negoziati con la Russia al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat “senza precondizioni”. L’Italia ha chiuso lo spazio aereo alla Russia seguendo la decisione di molti altri Paesi europei tra cui Germania, Belgio, Austria. Il governatore di Kharkiv: “Attacco respinto”. Telefonata Zelensky- Lukashenko. Secondo l’Ucraina sono oltre 200 le vittime mentre l’Unhcr registra già 368mila rifugiati.ordina l’deldifensivoPentagono: dapericolosa escalation sulIl cambio di atteggiamento di Vladimirsulcostituisce “un’escalation” che rischia di sfociare in un errore di calcolo. Lo afferma un funzionario del Pentagono. “Non solo è un passo non ...

Guerra Russia - Ucraina: il presidente Volodymyr Zelensky non crede a un esito positivo dei negoziati in programma domani ...
I colloqui tra le delegazioni russa e ucraina si svolgeranno domani mattina. Lo ha detto il vice ministro dell'Interno ucraino Evgeny Yenin, secondo quanto riporta Cnn. L'Ucraina non capitolerà e non ...