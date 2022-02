Dj Fabo e suicidio assistito a 5 anni dalla sua morte | la storia del terribile incidente e della disastrosa situazione dell’Italia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Djsi spegneva il 27 febbraio 2017, in una clinica svizzera perché l’Italia gli ha sempre negato la possibilità di essere libero di scegliere di porre fine a una sofferenza durata. Chi era djprima dell’che lo ha reso cieco e tetraplegico e a che punto è l’Italia in tema di eutanasia e. Dj, chi è e cosa è successo durante ilIl vero nome di djè Fabiano Antoniani. Nasce a Milano e scopre la passione per la musica già a 7. Passione che lo porta a diventare conosciuto come dje a lavorare prima a Ibiza come disk jockey e poi in tutto il mondo. Più di tutti si innamora dell’India, dove si trasferisce ...

La Repubblica

...a "Mario" (come Djtetraplegico dopo un incidente stradale) il diritto - se vuole - di assumere un farmaco per porre fine alle proprie sofferenze divenute insostenibili. La legge sul......tracciato nel 2019 dalla decisione della Corte costituzionale italiana sul 'caso Dj' in riferimento all'articolo 580 del Codice penale. È la via del mantenimento del reato di aiuto al, ..."Oggi sono cinque anni che mio figlio è morto in Svizzera, ma la legge in cui sperava, perché quelli come lui potessero smettere di soffrire nella loro casa, nel loro letto, con amici e famiglia accan ...26 febbraio 2022 – Il 27 febbraio del 2017 moriva Dj Fabo. Aiutato da Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, a raggiungere la Svizzera per ricorrere all’aiuto medico alla morte ...