Disney Plus e Star: le novità di marzo 2022 (Di domenica 27 febbraio 2022) Torniamo, come ogni mese, ad elencare le prossime aggiunte al catalogo di Disney Plus (se non sei ancora abbonato, puoi rimediare QUI). Le vaste categorie della piattaforma comprendono Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic e Star. Ora vediamo in dettaglio cosa sarà aggiunto al servizio streaming Disney Plus durante il mese di marzo 2022. Disney Plus e Star: le serie TV di marzo Star arriva con la prima stagione il 2 marzo, nella sezione Star del catalogo. Si tratta di una serie musical del 2016 distribuita dalla Fox che debutterà in Italia come serie Star Original. Bless This ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Torniamo, come ogni mese, ad elencare le prossime aggiunte al catalogo di(se non sei ancora abbonato, puoi rimediare QUI). Le vaste categorie della piattaforma comprendono, Pixar,Wars, Marvel, National Geographic e. Ora vediamo in dettaglio cosa sarà aggiunto al servizio streamingdurante il mese di: le serie TV diarriva con la prima stagione il 2, nella sezionedel catalogo. Si tratta di una serie musical del 2016 distribuita dalla Fox che debutterà in Italia come serieOriginal. Bless This ...

