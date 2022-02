Diletta Leotta di nuovo single? Al capolinea la love story con Giacomo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 27 febbraio 2022)di. La giornalista e conduttrice di Dazn avrebbe infatti messo fine alla sua relazione con il fidanzato, il modelloCavalli.didi. Stando alle indiscrezioni di “Diva e donna” la conduttrice e il fidanzato, il modelloCavalli, si sarebbero detti addio. I due non hanno mai ufficializzato la loroma non sono sfuggiti agli obiettivi delle fotocamere dei paparazzi. Laavrebbe conosciuto il suo ex, modello di Brescia con una laurea in Economia e Gestione Aziendale, ...