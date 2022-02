“Dieci anni terribili…”: il dramma dell’ex calciatore a Verissimo (Di domenica 27 febbraio 2022) Una Silvia Toffanin assorta nelle parole dell’interlocutoreDieci anni di inferno prima di riuscire a dimostrare a tutti la sua assoluta estraneità ai fatti. E’ un Beppe Signori particolarmente commosso quello che si è presentato negli studi di Verissimo per raccontare l’incubo vissuto dal 2011 fino allo scorso anno, quando finalmente per l’ex calciatore di Lazio, Foggia, Sampdoria e Bologna è arrivata l’assoluzione. Tutto risale al 2011, quando viene avviata un’inchiesta sul calcioscommesse e per l’ex attaccante comincia un vero e proprio inferno, come spiega lui stesso a Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE => Nancy Brilli parla della sua malattia a ‘Verissimo’: “Tenevo questo male terribile…” “Ero a Roma dai miei figli quando improvvisamente mia moglie mi disse che era stata fatta una ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 febbraio 2022) Una Silvia Toffanin assorta nelle parole dell’interlocutoredi inferno prima di riuscire a dimostrare a tutti la sua assoluta estraneità ai fatti. E’ un Beppe Signori particolarmente commosso quello che si è presentato negli studi diper raccontare l’incubo vissuto dal 2011 fino allo scorso anno, quando finalmente per l’exdi Lazio, Foggia, Sampdoria e Bologna è arrivata l’assoluzione. Tutto risale al 2011, quando viene avviata un’inchiesta sul calcioscommesse e per l’ex attaccante comincia un vero e proprio inferno, come spiega lui stesso a Silvia Toffanin. LEGGI ANCHE => Nancy Brilli parla della sua malattia a ‘’: “Tenevo questo male terribile…” “Ero a Roma dai miei figli quando improvvisamente mia moglie mi disse che era stata fatta una ...

