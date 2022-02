Diabete: questi i segnali che fanno scattare l’allarme (Di domenica 27 febbraio 2022) Per prevenirlo, attività fisica e screening anche senza sintomi possono arginare lunghi trattamenti. Quali sono i campanelli d’allarme? Fonte articolo: IRCCS Humanitas Research Hospital La causa di tutto è un’insufficiente produzione di insulina, ossia dell’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. Noto anche come iperglicemia, l’eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue sfocia in una L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 27 febbraio 2022) Per prevenirlo, attività fisica e screening anche senza sintomi possono arginare lunghi trattamenti. Quali sono i campanelli d’allarme? Fonte articolo: IRCCS Humanitas Research Hospital La causa di tutto è un’insufficiente produzione di insulina, ossia dell’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. Noto anche come iperglicemia, l’eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue sfocia in una L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Italy1Dr : Ad esempio (definire) il termine (azienda), (lavoro) o un (progetto di lavoro) a una (persona comune) in sé senza a… - giulibrie : @tuttiespertiqua E poi chi ha mai detto che il diabete fa ingrassare. A me sembra che tu sia molto IGNORANTE e abbi… - pastaIpesto : per non parlare della maledizione che sono questi video con segni che hai il diabete: hai molta sete per noi ipocon… - postmalocchio : ci sta l'intento ma questi non hanno ancora capito che diabete e bodyshaming sono due cose completamente diverse e… - VercesiErnesto : RT @annamariamoscar: Diabete: questi piccoli e potenti semi hanno dimostrato di abbassare la glicemia del 39% -