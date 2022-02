Di Maio: "Putin va fermato. Altrimenti il prossimo Paese sarà europeo" (Di domenica 27 febbraio 2022) "Tutti i leader occidentali hanno provato a negoziare con Putin e io stesso sono andato da Lavrov. Putin però ha deciso di invadere l'Ucraina non perché sono falliti i negoziati, ma solo perché era finita la tregua... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) "Tutti i leader occidentali hanno provato a negoziare cone io stesso sono andato da Lavrov.però ha deciso di invadere l'Ucraina non perché sono falliti i negoziati, ma solo perché era finita la tregua...

