Di Maio | Dall' Italia 110 milioni di euro a Kiev

(Di domenica 27 febbraio 2022) "Ho comunicato al collega Dmytro Kuleba di aver appena firmato la delibera che dispone l'erogazione immediata di 110dial governo di, come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dell'a un...

Advertising

PattyPattyVT : RT @flayawa: Dalla Russia ci informano che Di Maio è uno scroccone incompetente, dall’Ucraina ci fanno sapere che Super Mario è povero fess… - halesia2004 : RT @Theskeptical_: @borghi_claudio Siamo riusciti a farci sfottere da una parte (Di Maio coi suoi galà) e dall'altra (Draghi che si nega al… - pino_maio : RT @sparagmoi: Sconcertante il ricatto al direttore d'orchestra della Scala Valerij Gergiev da parte del sindaco di Milano Beppe Sala. Gerg… - francesco11_77 : RT @Theskeptical_: @borghi_claudio Siamo riusciti a farci sfottere da una parte (Di Maio coi suoi galà) e dall'altra (Draghi che si nega al… - LaPeppi : RT @Theskeptical_: @borghi_claudio Siamo riusciti a farci sfottere da una parte (Di Maio coi suoi galà) e dall'altra (Draghi che si nega al… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Dall

È in corso alla Farnesina la riunione di coordinamento presieduta dal ministro Dicon l'... tre attacchi missilistici dal Sud del Paese verso l'Ucraina'inizio del conflitto' perché Kiev 'ha ...Almeno'indipendenza Ucraina. (Leggi qui La profezia inascoltata sull'Ucraina ). Oggi aveva il ...ministro degli Esteri russo aveva ridicolizzato il ministro degli Esteri italiano Giggino Di...L'Ucraina si è risvegliata stamani sotto l'attacco finale delle truppe russe: si moltiplicano i bombardamenti sul Paese, con le sirene d'allarme che dall'alba ...Vittoria netta alle elezioni dell'Ordine dei Commercialisti di Latina per Raffaella Romagnoli che ha ottenuto l'82% dei voti. Un risultato nel segno della continuità e, in ...