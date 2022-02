Di Maio: “110 milioni a Kiev”. Anche l’Italia invia risorse a Zelensky (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Luigi Di Maio assicura 110 milioni di euro di sostegno a Kiev per la guerra. Lo rende noto l’Ansa, mente i negoziati latitano. Di Maio: “Da noi 110 milioni per Kiev” Riunione di coordinamento alla Farnesina. Presiede il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che parla all’ambasciata a Kiev. Nel pomeriggio il ministro parteciperà al G7 esteri e al Consiglio Affari Esteri, riunioni straordinarie convocate per l’emergenza. La dichiarazione del grillino è la seguente: “Ho comunicato al collega Dmytro Kuleba di aver appena firmato la delibera che dispone l’erogazione immediata di 110 milioni di euro al governo di Kiev, come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dell’Italia a un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb – Luigi Diassicura 110di euro di sostegno aper la guerra. Lo rende noto l’Ansa, mente i negoziati latitano. Di: “Da noi 110per” Riunione di coordinamento alla Farnesina. Presiede il ministro degli Esteri Luigi Di, che parla all’ambasciata a. Nel pomeriggio il ministro parteciperà al G7 esteri e al Consiglio Affari Esteri, riunioni straordinarie convocate per l’emergenza. La dichiarazione del grillino è la seguente: “Ho comunicato al collega Dmytro Kuleba di aver appena firmato la delibera che dispone l’erogazione immediata di 110di euro al governo di, come espressione concreta della solidarietà e del sostegno dela un ...

