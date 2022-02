Denayer | interessa anche alla Juventus | il Napoli alla finestra

Leggi su napolipiu

(Di domenica 27 febbraio 2022) Jasonè uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato. Il difensore classe ’95 piace alè in scadenza di contratto con il Lione e questo lo rende un profilo molto appetito sul mercato dei free agent, che sta diventando sempre più importante per i club. Il costo dei cartellini diventa sempre più alto e quindi per far quadrare i conti è importante prendere giocatori a parametro zero. Lo sa bene il, che invece un giocatore lo ha perso senza incassare nemmeno un euro, ovvero Lorenzo Insigne. Ma a fine stagione saluterannoOspina e forse Mertens, che sono in scadenza di contratto. Mai ilvalutaacquisti a parametro zero come Jasonche però piace...