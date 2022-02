De Giovanni: “Nel Napoli troppi infortuni muscolari, bisogna parlarne” (Di domenica 27 febbraio 2022) De Giovanni sul Napoli Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto un analisi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 27 febbraio 2022) DesulLo scrittore Maurizio Deè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha fatto un analisi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

poliziadistato : Arrestato in Slovenia, dopo indagini #Digos Roma e #Scip, latitante dei #NAR che nel 1985, con attentato su A24, uc… - KuljuTommi : Prima lettera di Giovanni 2:24 NR06: Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel ch… - KuljuTommi : Prima lettera di Giovanni 2:16 NR06: Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscen… - KuljuTommi : Prima lettera di Giovanni 2:15 NR06: Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l’amore… - LailaSimoncelli : RT @paoloramonda: Alla follia della guerra rispondiamo preparandoci ad accogliere i profughi ucraini nelle nostre case famiglie, famiglie a… -