DAZN, Montolivo al commento si esalta per la Lazio. Tifosi furiosi: “Peggio di SKY” (Di domenica 27 febbraio 2022) Riccardo Montolivo al commento tecnico di Lazio-Napoli, si esalta alle giocate della squadra di Sarri. Tifosi infuriati sui social. La telecronaca di DAZ per Lazio-Napoli non è piaciuta ai Tifosi azzurri. Stefano Borghi telecronista e Riccardo Montolivo al commento tecnico sono finiti al centro della polemica. In particolare sotto la lente dei Tifosi del Napoli è finito Riccardo Montolivo ex giocatore di Atalanta e Milan. durante la telecronaca della partita allo stadio Olimpico di Roma, Montolivo è apparso particolarmente “gasato” alle giocate della Lazio, cosa che non è sfuggita ai Tifosi del Napoli che si sono sfogati sui social: ” Telecronaca ... Leggi su napolipiu (Di domenica 27 febbraio 2022) Riccardoaltecnico di-Napoli, sialle giocate della squadra di Sarri.infuriati sui social. La telecronaca di DAZ per-Napoli non è piaciuta aiazzurri. Stefano Borghi telecronista e Riccardoaltecnico sono finiti al centro della polemica. In particolare sotto la lente deidel Napoli è finito Riccardoex giocatore di Atalanta e Milan. durante la telecronaca della partita allo stadio Olimpico di Roma,è apparso particolarmente “gasato” alle giocate della, cosa che non è sfuggita aidel Napoli che si sono sfogati sui social: ” Telecronaca ...

Advertising

napolipiucom : DAZN, Montolivo al commento si esalta per la Lazio. Tifosi furiosi: 'Peggio di SKY' #dazn #lazionapoli… - ettoreb74 : @DAZN_IT Gli Uh-Uh a Koulibaly si sentono da casa. Non si sentono Borghi e Montolivo stigmatizzare l’accaduto #NoRacism - sudistadoc : #LazioNapoli @DAZN_IT Montolivo...ma vai affancul - ICDb_tv : Lazio vs Napoli is on DAZN Italia [$] (geo/R). Coverage presented by Giorgia Rossi. Co-commentator is Riccardo Mont… -