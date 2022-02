Dark e sperimentale | il nuovo corso di Trussardi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 27 febbraio 2022) La sfilata diin occasione della Milano Fashion Week era una delle più attese, per il debutto in passerella di Serhat I??k e Benjamin A. Huseby, nominati lo smaggio come nuovi direttori creativi del brand e conosciuti ai più per il loro marchio GmbH,- sigla tedesca per dire «società a responsabilità limitata» - fondato a Berlino nel 2016, e da sempre attento alle tematiche legate ai concetti d’inclusività e responsabilità sociale. Stessi valori su cui si basa la loro contemporanea visione creativa per lo storico brand milanese, che hanno completamente smantellato e reinterpretato. Proprio come suggeriva la location della sfilata, all'interno del Palazzodi Piazza della Scala, trasformato in un cantiere, in piena ristrutturazione. «La casaè stata trascurata per tanto tempo», ...