Dal 28 febbraio scattano nuove rimodulazioni TIM | cosa dobbiamo sapere

Leggi su optimagazine

(Di domenica 27 febbraio 2022) Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, al discorso relativo alleTIM, considerando il fatto che nella giornata di lunedì saranno praticamente ufficiali alcuni rincari. Continua, dunque, la politica di aumenti da parte di alcuni operatori, per i quali evidentemente alcune offerte lanciate tempo fa sul mercato risultano non più convenienti dal punto di vista commerciale. Non è un caso che a gennaio, sul nostro magazine, siamo stati costretti a trattare tematiche simili per altri piani. Indicazioni sulleTIM al via il 28sappiamo, al momento, a proposito delleTIM che scatteranno in via ufficiale domani 28? L’aumento, come al solito, dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 euro per ogni rinnovo mensile del piano. ...