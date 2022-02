DA NOI A RUOTA LIBERA: DOC E IL CANTANTE MASCHERATO NEL TALK DI FRANCESCA FIALDINI (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella nuova puntata di Da Noi A RUOTA LIBERA, in onda domenica 27 febbraio 2022, FRANCESCA FIALDINI ospita Caterina Balivo, pronta a raccontarsi tra tv e vita privata. Non mancheranno aneddoti sulla terza edizione del CANTANTE MASCHERATO, lo show di Milly Carlucci che vede per il secondo anno la conduttrice campana in giuria. Chi canta sotto la maschera? Inoltre nella puntata di Da Noi a RUOTA LIBERA, raggiungeranno la conduttrice i protagonisti di Doc, Giovanni Scifoni e Alberto Malanchino. E ancora l’imprenditore e manager Matteo Marzotto. Infine FRANCESCA FIALDINI accoglierà in collegamento Vincenzo Salemme, direttamente dal suo ultimo spettacolo teatrale “Napoletano? E famme ‘na pizza”. Appuntamento su Rai1 alle ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 27 febbraio 2022) Nella nuova puntata di Da Noi A, in onda domenica 27 febbraio 2022,ospita Caterina Balivo, pronta a raccontarsi tra tv e vita privata. Non mancheranno aneddoti sulla terza edizione del, lo show di Milly Carlucci che vede per il secondo anno la conduttrice campana in giuria. Chi canta sotto la maschera? Inoltre nella puntata di Da Noi a, raggiungeranno la conduttrice i protagonisti di Doc, Giovanni Scifoni e Alberto Malanchino. E ancora l’imprenditore e manager Matteo Marzotto. Infineaccoglierà in collegamento Vincenzo Salemme, direttamente dal suo ultimo spettacolo teatrale “Napoletano? E famme ‘na pizza”. Appuntamento su Rai1 alle ...

Advertising

bubinoblog : DA NOI A RUOTA LIBERA: IL CANTANTE MASCHERATO E DOC NEL TALK DI FRANCESCA FIALDINI - mulocilan : Marco Guida ha fatto e probabilmente farà ostruzionismo in futuro contro di noi per far vincere il suo Napoli, ma la ruota gira - bellicapelli15 : Da noi… a ruota libera: anticipazioni puntata 27 febbraio 2022, ospiti e tutte le informazioni… - lifestyleblogit : Da noi a ruota libera: la puntata del 27 febbraio - - zazoomblog : Da noi… a ruota libera puntata 27 febbraio 2022: Vincenzo Salemme Caterina Balivo Matteo Marzotto ed il cast di Doc… -