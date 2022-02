Da Facebook a Twitter: le sanzioni economiche dei social network alla Russia (Di domenica 27 febbraio 2022) Meta sospende la pubblicità per i media di Stato, YouTube aggiunge la rimozione di alcuni canali, Twitter congela ogni inserzione: tutti i passi dei colossi del Web Leggi su repubblica (Di domenica 27 febbraio 2022) Meta sospende la pubblicità per i media di Stato, YouTube aggiunge la rimozione di alcuni canali,congela ogni inserzione: tutti i passi dei colossi del Web

Advertising

Mov5Stelle : La filosofia del M5s in materia energetica è sempre la stessa, questa crisi ci dà ragione. @GiuseppeConteIT Legg… - martaottaviani : #Facebook e #Twitter a rilento in #Russia. Quando si inizia a bloccare il flusso delle idee e le comunicazioni dell… - RaphaelRaduzzi : Bloccare SWIFT per la Russia? Una follia che pagherebbero le nostre aziende e i nostri concittadini. ????… - Angelapalmas2 : RT @ninofrassicaoff: Ecco 4 foto #ninofrassica #ninofrassicaoff --- Qui potete vedere Novella Bella di domenica scorsa: - LulFlo2 : SS SS Lazio pagina ufficiale di Twitter su Twitter e Facebook Twitter YouTube Instagram Twitter Twitter Twitter Twi… -