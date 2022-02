Da Eros a Vasco | i cantanti si schierano contro la guerra in Ucraina

(Di domenica 27 febbraio 2022)in, daRamazzotti apassando per Emma: iitalianil’attacco dei russi Quanto sta accadendo innelle ultime ore non può di certo lasciare indifferenti. Anche i grandi artisti italiani hanno deciso di mobilitarsi sui social e schierarsi apertamentela, i volti noti della musica hanno dimostrato, così come del resto tutto il Paese tricolore che sta protestando in ogni angolo, di essere totalmente contrari alle notizie che arrivano dall’Ramazzotti ha preso come impegno quotidiano la pubblicazione di una storia Instagram o un postla, “No war” ha scritto più volte in questi giorni ...

Advertising

ElisaGrande2 : Ucraina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini sui social contro la guerra - sadape54 : RT @LucillaMasini: Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini scrivono sui social contro la guerra. Putin: 'Ops! Smetto subito di bombard… - Valeria76ad : Ucraina, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini sui social contro la guerra - elebibi : RT @LucillaMasini: Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini scrivono sui social contro la guerra. Putin: 'Ops! Smetto subito di bombard… - MicheleBisceg10 : RT @LucillaMasini: Eros Ramazzotti, Vasco Rossi e Laura Pausini scrivono sui social contro la guerra. Putin: 'Ops! Smetto subito di bombard… -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Vasco

ilmattino.it

'Tu non puoi dire che l'arrangiamento è polveroso perché questo signore se è grande quando arrangia perRossi oRamazzotti o Zucchero è grande anche quando arrangia per Iva Zanicchi, ...Tu non puoi dire che l'arrangiamento è polveroso perché questo signore se è grande quando arrangia perRossi oRamazzotti o Zucchero è grande anche quando arrangia per Iva Zanicchi carino!"...Guerra in Ucraina, da Eros Ramazzotti a Vasco passando per Emma: i cantanti italiani contro l'attacco dei russi ...Il rock riempie di nuovo il teatro: torna la rassegna ‘Rock at the theatre’ per la direzione artistica di Vittorio Amoni e la collaborazione di Andrea Cardarelli. Primo ospite in programma, il 5 marzo ...