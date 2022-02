Da Ance Ragusa e dalle organizzazioni sindacali un plauso alla norma sul rispetto del Ccnl

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 27 febbraio 2022)– E’ proprio un bell’esempio di corretta gestione dei rapporti unitar,i pur nella differenza di ruolo tra imprenditori e organzzazionidei lavoratori, la nota con cui, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil provinciali esprimono apprezzamento per il vincolo dell’applicazione e delda parte delle imprese edili del contratto nazionale di lavoro del settore, previsto dal decreto sul Super bonus approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. A firmare la nota stampa sono perGiorgio Firrincieli, per Fillea Cgil (Frsco Cascone), per Filca Cisl Dathan Di Dio, per Feneal Uil Lorenzo Spinello. secondo i quali “è una vittoria di civiltà del lavoro e di tutti i sindacati e le associazioni di impresa ...