Crippa, mezza maratona in 59'26'', primo azzurro sotto il muro dell'ora (Di domenica 27 febbraio 2022) L'atletica italiana, in attesa di Marcell Jacobs, dei suoi 60 e della seconda giornata dei campionati italiani indoor di Ancona, celebra Yeman Crippa. Il 25enne trentino vince la mezza maratona di

