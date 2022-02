Crema cioccolato e menta | il brivido di primavera da gustare in compagnia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 27 febbraio 2022) Questo dolce al cucchiaio ha il sapore dell’After Eight, famosi cioccolatini inglesi: unache si scioglie in bocca, regalando undi fresco e goloso piacere al palato. Morbida, voluttuosa, peccaminosa, si prepara in baleno, ma deve avere il tempo necessario per rassodarsi e raffreddarsi in frigorifero. Lasciatela riposare per 2 ore almeno. Di per sé questa ricetta è facilissima, ma vi assicura un successo inaspettato per quel suo sapore originale e stupefacente. Perfetta per concludere con raffinatezza una cena di ritrovo con gli amici di sempre: li stupirete con le vostre rinomate doti culinarie, superando ogni loro aspettativa per l’originalità del vostro dessert! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!e ...