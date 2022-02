Advertising

FratellidItalia : RT @tempoweb: #Meloni punta il dito contro #Biden: senza lo scandaloso ritiro da #Kabul nessuna guerra in #Ucraina #fratelliditalia #usa #r… - Billa42_ : CPAC 2022: il discorso infuocato di Trump contro Biden e i democratici - marcomorini72 : RT @ChanceGardiner: Trump è arrivato alla convention repubblicana CPAC 2022 - SCaronti : RT @ChanceGardiner: Trump è arrivato alla convention repubblicana CPAC 2022 - Lovelov5903699 : RT @tempoweb: #Meloni punta il dito contro #Biden: senza lo scandaloso ritiro da #Kabul nessuna guerra in #Ucraina #fratelliditalia #usa #r… -

Ultime Notizie dalla rete : CPAC 2022

Ho detto che ovviamente è intelligente' ha affermato nel suo discorso alla, la kermesse conservatrice in corso a Orlando, in Florida. 'Il problema non è che Putin è intelligente - e ovviamente è ...Così Giorgia Meloni, presidentessa di Fratelli d'Italia, al "", in corso di svolgimento a Orlando in Florida. "Voi in America e noi in Europa, e con noi gli amici degli altri continenti, ...“Ho detto che Putin è intelligente, mio dio che scandalo, sono stato criticato duramente. Ma è quello che penso, Putin è intelligente e ha fatto ...“Ci stiamo riprendendo il nostro Paese e la nostra libertà, i socialisti, i comunisti, i globalisti, non sanno quale è il gigante che ...