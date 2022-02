Covid: sono arrivate un milione di dosi di Novavax, il vaccino degli “scettici”. Oggi 144 morti in Italia (Di domenica 27 febbraio 2022) sono 30.629 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati Oggi 27 febbraio in Italia, 144 i morti. E’ quanto riportato nel bollettino quotidiano della situazione pandemica pubblicato sul sito del Ministero della Salute. sono 317.784 i tamponi effettuati, per un indice di positività al 9,6%. Calano i ricoveri: 10.868 (-235), 733 in terapia intensiva (-30) e cresce di 50.014 il numero dei guariti: 11.487.720 da inizio pandemia. Un milione di dosi di Novavax Intanto, domani, arriva il carica dei vaccini Novavax. Il generale Figliuolo ha comunicato che un milione di dosi del quinto vaccino approvato da Ema e Aifa sono già nei depositi di Pratica di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 febbraio 2022)30.629 i nuovi casi di positività al-19 registrati27 febbraio in, 144 i. E’ quanto riportato nel bollettino quotidiano della situazione pandemica pubblicato sul sito del Ministero della Salute.317.784 i tamponi effettuati, per un indice di positività al 9,6%. Calano i ricoveri: 10.868 (-235), 733 in terapia intensiva (-30) e cresce di 50.014 il numero dei guariti: 11.487.720 da inizio pandemia. UndidiIntanto, domani, arriva il carica dei vaccini. Il generale Figliuolo ha comunicato che undidel quintoapprovato da Ema e Aifagià nei depositi di Pratica di ...

