Covid oggi Toscana | 2 084 contagi | bollettino 27 febbraio

Advertising

Adnkronos : Covid in #Ucraina, contagi a rischio risalita. #ultimora - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - sulsitodisimone : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 febbraio - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 febbraio: (Adnkronos) - Numeri Covid - regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Quello delle ultime settimane è stato ildei giovani e bambini. Nell'ultimo mese, il 31% dei casi è stato registrato negli under 19 ma ... L'età media dei positiviè di 37 anni. E' il quadro ...I nuovi casiregistrati in Toscana nelle 24 ore sono 2.084 su 21.945 test di cui 7.811 tamponi molecolari e ... pertantorisale il rapporto positivi/tamponi (ieri era 9,44%).In Toscana sono 855.016 i casi di positività al Coronavirus, 2.084 in più rispetto a ieri (744 confermati con tampone molecolare e 1.340 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più ri ...Nel report aggiornato l'istituto evidenza anche che nonostante i ricoveri siano in diminuzione aumentino i decessi. Ma le reinfezioni sono in leggero calo, al ...