Covid oggi Puglia | 2 566 contagi | bollettino 27 febbraio

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 2.566 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 22.695 tamponi. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 664; Provincia di Bat: 164; Provincia di Brindisi: 200; Provincia di Fa: 346: Provincia di Lecce: 835; Provincia di Taranto: 327; Residenti fuori regione: 19; Provincia in definizione: 11. Le persone attualmente positive insono 79.666. I pazientiricoverati in ospedale in area no critica sono 610. In terapia intensiva, invece, 33 persone.