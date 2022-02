Covid oggi Italia, 30.629 contagi e 144 morti: bollettino 27 febbraio (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 30.629 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 27 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 144 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 317.784 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono stati 50.014 i guariti per un totale di 11.487.720 da inizio pandemia. I ricoverati sono 10.868, 235 in meno da ieri, 733 in terapia intensiva, 30 in meno da ieri. VENETO – Sono 2.633 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 febbraio. Si registrano ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 30.629 i nuovida Coronavirus in, 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 144. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 317.784 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 9,6%. Nelle ultime 24 ore sono stati 50.014 i guariti per un totale di 11.487.720 da inizio pandemia. I ricoverati sono 10.868, 235 in meno da ieri, 733 in terapia intensiva, 30 in meno da ieri. VENETO – Sono 2.633 i nuovidain Veneto secondo ildi, 27. Si registrano ...

