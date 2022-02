Covid Lazio, il bollettino 27 febbraio: 3.900 casi, a Roma 1.838. Salto triplo dei guariti (Di domenica 27 febbraio 2022) Covid Lazio, bollettino 26 febbraio: 4.482 casi, 2.128 a Roma. Novavax 2000 prenotazioni Roma, 27 febbraio 2022 " Nel Lazio oggi, domenica 27 febbraio "il numero dei guariti +9.482 è il triplo dei ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022)26: 4.482, 2.128 a. Novavax 2000 prenotazioni, 272022 " Neloggi, domenica 27"il numero dei+9.482 è il triplo dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - zazoomblog : Covid nel Lazio il bollettino di oggi domenica 27 febbraio 2022: 3.900 nuovi casi (1.838 a Roma) e 6 decessi -… - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio, 3.900 contagi e 6 morti. A Roma 1.838 casi - - rep_roma : Covid, nel Lazio 3.900 nuovi casi, sei i decessi. Martedì al via le somministrazioni di Novavax - CasilinaNews : Covid Lazio, aggiornamenti e novità nel bollettino di oggi, 27 febbraio -