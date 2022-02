Covid, la pandemia sta davvero per finire? Gli scienziati: “È un’illusione endemica”, “Rischiamo di perdere il controllo”, “No, ci siamo vaccinati e abbiamo i farmaci” (Di domenica 27 febbraio 2022) Mentre quest’ultima ondata di casi Covid-19 sta progressivamente rientrando, i governi del mondo stanno iniziando ad allentare le misure restrittive. Tuttavia, la comunità scientifica non è poi così convinta che sia giusto mollare la presa. Per molti scienziati, infatti, potrebbe essere prematuro passare al piano “convivere con la malattia”. In Italia così come in altre parti del mondo. “Non sono contrario a un ritorno alla vita normale, ma sono convinti che possiamo farlo solo se mettiamo in sicurezza tutto il mondo”, dice il farmacologo Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. “E per riuscirci dobbiamo vaccinare tutti e farlo attraverso un coordinamento mondiale”, aggiunge. Il rischio di nuove varianti c’è ed è difficile ignorarlo. “Bisogna ricordare che i virus non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Mentre quest’ultima ondata di casi-19 sta progressivamente rientrando, i governi del mondo stanno iniziando ad allentare le misure restrittive. Tuttavia, la comunità scientifica non è poi così convinta che sia giusto mollare la presa. Per molti, infatti, potrebbe essere prematuro passare al piano “convivere con la malattia”. In Italia così come in altre parti del mondo. “Non sono contrario a un ritorno alla vita normale, ma sono convinti che posfarlo solo se mettiamo in sicurezza tutto il mondo”, dice il farmacologo Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano. “E per riuscirci dobbiamo vaccinare tutti e farlo attraverso un coordinamento mondiale”, aggiunge. Il rischio di nuove varianti c’è ed è difficile ignorarlo. “Bisogna ricordare che i virus non ...

