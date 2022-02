Covid Italia: 144 morti e 30.629 nuovi casi. Indice al 9,6% (Di domenica 27 febbraio 2022) Calano i ricoveri: 10.868 (-235), 733 in terapia intensiva (-30) e cresce di 50.014 il numero dei guariti: 11.487.720 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) Calano i ricoveri: 10.868 (-235), 733 in terapia intensiva (-30) e cresce di 50.014 il numero dei guariti: 11.487.720 da inizio pandemia. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fanpage : “Sono a rischio 7 milioni di bambini. Oltre 780 scuole demolite solo nell’Est del Paese. Il Covid, inoltre, non è f… - Adnkronos : #Covid, Oms: 'Italia seconda per morti in Europa'. - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - sscalcionapoli1 : In Italia 30.629 nuovi casi e 144 morti nelle ultime 24 ore - 24_massimo : RT @WeltanschauungI: Tutti quelli che si sono messi la bandiera dell’Ucraina come immagine profilo sono gli stessi che due anni fa scriveva… -