Covid | il ministero della Salute | Calo della mortalità in tutta Italia

(Di domenica 27 febbraio 2022) I datimortalita’ inper il periodo al periodo 1-15 febbraio segnalano valori superiori all’atteso sia al nord (+4%) che al centro-sud (+15%), in particolare a Torino, Genova, Rimini, Ancona, Terni, Roma, Latina, Napoli, Taranto, Palermo, Catania e Siracusa. Ma il rapporto settimanale di sorveglianza SISMG al 15 febbraio evidenzia una mortalita’ insia la nord che al centro-sud rispetto alla settimana precedente. Un confronto tra ondate di-19 evidenzia che nell’ondata in corso, l’impatto e’ minore rispetto alle precedenti. Nella quarta l’eccesso di mortalita’ e’ del 13% rispetto al 30% nelle prime 2 ondate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I dati della mortalità in Italia per il periodo al periodo 1 - 15 febbraio segnalano valori superiori all'atteso sia al nord (+4%) che al centro - sud (+15%), ma si registra un calo rispetto alla ...