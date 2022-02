Covid Campagnia | il bollettino oggi 27 febbraio | 2 708 nuovi casi | verso la zona bianca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campagnia

BollettinoCampania, 27 febbraio 2022 I dati delle vaccinazioni. Dati aggiornati alle ore 17 del 26 febbraio 2022. Complessivamente sono state effettuate 4.702.368 vaccinazioni con prima dose, ...... 149 seconde dosi e 230 terze dosi), che portano il totale da inizioa 794.314 ...intensiva all' 11% (rispetto al 12%) e quello di occupazione dei posti letto ordinari nei repartial 19%...La quarta ondata del Covid ha avuto una mortalità molto inferiore rispetto alle precedenti: a evidenziarlo è il rapporto settimanale di sorveglianza Sismg (Sistema nazionale di sorveglianza della mort ...Napoli, 27 febbraio 2022 – Numeri ormai da zona bianca in Campania. Sono 2.708 i positivi al Covid del giorno in Campania su un totale di 27.101 test effettuati per un indice di contagio pari al 10%, ...