Covid, 43 deceduti nelle ultime 24 ore in Lombardia: a Bergamo 234 nuovi contagi (Di domenica 27 febbraio 2022) Il bollettino sui dati Covid del Ministero della Salute emesso nella sera di domenica 27 febbraio fa emergere la mappa del contagio nella nostra regione. nelle ultime 24 ore sono stati 3.332 nuovi contagi in Lombardia e 43 sono i deceduti. I DATI Milano: 1014 Brescia: 404 Varese: 308 Monza e della Brianza: 308Bergamo: 234 Como: 204 Pavia: 166 Mantova: 186 Cremona: 128 Lecco: 91 Lodi: 79 Sondrio: 49 Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Il bollettino sui datidel Ministero della Salute emesso nella sera di domenica 27 febbraio fa emergere la mappa delo nella nostra regione.24 ore sono stati 3.332ine 43 sono i. I DATI Milano: 1014 Brescia: 404 Varese: 308 Monza e della Brianza: 308: 234 Como: 204 Pavia: 166 Mantova: 186 Cremona: 128 Lecco: 91 Lodi: 79 Sondrio: 49

