Covid | 30 629 nuovi casi e 144 decessi nelle ultime 24 ore

(Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 30.629 idi Coronavirus in Italia (ieri 38.375) a fronte di 317.784 tamponi effettuati, su un totale di 187.137.866 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute.24 ore sono stati 144 i(ieri 210), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 154.560. Con quelli di oggi diventano 12.764.558 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 1.122.278 (-18.280), 1.110.677 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 10.868 di cui 733 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 11.487.720 con un incremento di 50.014 unità24 ore.(ITALPRESS).

Iniziata presso il centro vaccini Ex - Bosi di Rieti la somministrazione della quarta dose di vaccino anti -alle persone ...