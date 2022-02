Così la Bielorussia di Lukashenko può diventare l’avamposto nucleare di Putin: cosa decide oggi il referendum di Minsk (Di domenica 27 febbraio 2022) «Fate la Bielorussia e non la Russia». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle ultime ore si è rivolto ai bielorussi chiamati oggi 27 febbraio ad esprimersi su una decisione centrale per la guerra in atto. Nel referendum indetto dal governo bielorusso i cittadini dovranno scegliere anche se mantenere la neutralità nucleare o se dare il via libera al dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia. Il possibile cambiamento della Costituzione lascerebbe inoltre Lukashenko, alleato di Putin, al potere fino al 2035, libero di trattare il Paese come ufficiale hangar militare del Cremlino. «Non c’è un soldato bielorusso in Ucraina, non un singolo proiettile in Ucraina», ha poche ore fa rassicurato il presidente. Eppure la serie di video che ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) «Fate lae non la Russia».il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle ultime ore si è rivolto ai bielorussi chiamati27 febbraio ad esprimersi su una decisione centrale per la guerra in atto. Nelindetto dal governo bielorusso i cittadini dovranno scegliere anche se mantenere la neutralitào se dare il via libera al dispiegamento di armi nucleari russe in. Il possibile cambiamento della Costituzione lascerebbe inoltre, alleato di, al potere fino al 2035, libero di trattare il Paese come ufficiale hangar militare del Cremlino. «Non c’è un soldato bielorusso in Ucraina, non un singolo proiettile in Ucraina», ha poche ore fa rassicurato il presidente. Eppure la serie di video che ...

Ucraina, dalla Cattedrale di Santa Sofia al Caravaggio ad Odessa: i capolavori d'arte a rischio per la guerra ... il museo dell'arte occidentale di questa città così fascinosa e multiculturale è uno scrigno di ... Dure anche le parole del regista Sergei Loznitsa, nato in Bielorussia nel 1964, quando questa faceva ...

Putin ordina la messa in allerta del sistema difensivo nucleare. Zelensky: incontreremo i russi senza precondizioni ...Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato con il presidente della Bielorussia, ... Così Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus. 12:19 L'Italia chiude lo spazio aereo ai voli russi ...

