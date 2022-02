Corriere | nuovo San Siro | Inter e Milan studiano tre alternative fuori Milano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 febbraio 2022)hanno messo in stand by il progetto delstadio a San. Ci sarebbero treallo studio,o. Lo scrive ildella Sera. “Non c’è più solo Sannegli orizzonti di”. “Appaiono caratterizzati da una grande freddezza i rapporti tra i due club e il Comune dio”. “Conche hanno cominciato a guardarsi attorno per cercare: sono già state individuate tre aree,dal Comune dio, e tutte raggiungibili dalla metropolitana (o che lo saranno), Sesto San Giovanni, San Donato e Segrate”. I due club sono delusi ...