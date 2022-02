Coppa Italia, Milan-Inter: data, orario e diretta TV (Di domenica 27 febbraio 2022) Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 21/22: diretta TV e streaming Tempo di grandi sfide a San Siro dove Milan e Inter si affronteranno nell’andata delle semifinali della Coppa Italia, calcio di inizio in programma per le ore 21:00 di martedì 1 marzo: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Milan-Inter in diretta TV La partita tra rossoneri e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset, tramite digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Canale 5 canale 5 del digitale terrestre a partire dalle 21:00 e su Canale 5 HD canale 505, sempre a ... Leggi su intermagazine (Di domenica 27 febbraio 2022), semifinale di andella21/22:TV e streaming Tempo di grandi sfide a San Siro dovesi affronteranno nell’andelle semifinali della, calcio di inizio in programma per le ore 21:00 di martedì 1 marzo: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra rossoneri e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset, tramite digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Canale 5 canale 5 del digitale terrestre a partire dalle 21:00 e su Canale 5 HD canale 505, sempre a ...

