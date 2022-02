Coppa del Mondo, Sofia Goggia terza nella seconda discesa. Precede la Suter e consolida il primato (Di domenica 27 febbraio 2022) La seconda discesa della Coppa del Mondo di Crans Montana è stata vinta a sorpresa in 1.29.93 dalla svizzera Priska Nufer, 30 anni e sinora mai neppure un podio. seconda in 1.30.04 la ceca Ester Ledecka, vincitrice della discesa di sabato, mentre al terzo posto in 1.30.16 c’è l’azzurra Sofia Goggia al 40/o podio in carriera. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 febbraio 2022) Ladelladeldi Crans Montana è stata vinta a sorpresa in 1.29.93 dalla svizzera Priska Nufer, 30 anni e sinora mai neppure un podio.in 1.30.04 la ceca Ester Ledecka, vincitrice delladi sabato, mentre al terzo posto in 1.30.16 c’è l’azzurraal 40/o podio in carriera.

