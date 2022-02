Coppa del Mondo, Grasso vince il bronzo nel corpo libero in un’atmosfera surreale (Di domenica 27 febbraio 2022) Thomas Grasso si aggiudica la medaglia di bronzo al corpo libero nella tappa inaugurale del circuito FIG di Coppa del Mondo di artistica. Il ginnasta azzurro, quarto in qualifica, sale per ultimo sulla pedana centrale della Lausitz Arena di Cottbus e con il personale di 13.700 conquista il gradino più basso del podio tedesco, alle spalle del bielorusso Yahor Sharamkou, oro a quota 13.933, e del croato Aurel Benovic, secondo con 13.766. “Ho perso un decimo per un’uscita di pedana all’arrivo della seconda diagonale acrobatica – commenta il ventunenne di Rimini seguito da Pietro Di Pumpo – ma mi brucia di più l’errore sulla verticale d’impostazione. Ho abbassato le gambe e senza quei tre decimi di penalità avrei vinto la gara. Sono comunque molto contento per questa medaglia, la prima in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Thomassi aggiudica la medaglia dialnella tappa inaugurale del circuito FIG dideldi artistica. Il ginnasta azzurro, quarto in qualifica, sale per ultimo sulla pedana centrale della Lausitz Arena di Cottbus e con il personale di 13.700 conquista il gradino più basso del podio tedesco, alle spalle del bielorusso Yahor Sharamkou, oro a quota 13.933, e del croato Aurel Benovic, secondo con 13.766. “Ho perso un decimo per un’uscita di pedana all’arrivo della seconda diagonale acrobatica – commenta il ventunenne di Rimini seguito da Pietro Di Pumpo – ma mi brucia di più l’errore sulla verticale d’impostazione. Ho abbassato le gambe e senza quei tre decimi di penalità avrei vinto la gara. Sono comunque molto contento per questa medaglia, la prima in ...

